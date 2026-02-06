Oppvarming med volleyball

Lærer har en kortstokk med 52 kort og deler elevene inn i par. Hvert par får ett kort av læreren. Røde kort betyr at paret skal bruke baggerslag, mens svarte kort betyr fingerslag.

Kortets verdi avgjør hvor mange slag hvert par skal gjennomføre. For eksempel: Får et elevpar hjerter konge, skal de gjøre 13 baggerslag hver – altså 26 slag totalt. Elevene kan velge å slå kontinuerlig eller ta imot ballen mellom hvert slag. Målet er at ballen ikke skal treffe bakken.

Når paret har fullført antall slag, løper de til læreren og får et nytt kort, og fortsetter på samme måte.

Konkurransen blir da å ha flest kort sammenlagt når alle kort er delt ut.

Tips til lærer: