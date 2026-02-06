Oppvarming med volleyball

Her er to alternative oppvarminger. Velg én av dem før dere starter en TGfU-time i volleyball, slik at elevene blir varme i kroppen og klare for aktivitet. Øvelsene er merket som Nybegynnervennlig eller Viderekommen, slik at du raskt kan finne et nivå som passer klassen.
Lærer har en kortstokk med 52 kort og deler elevene inn i par. Hvert par får ett kort av læreren. Røde kort betyr at paret skal bruke baggerslag, mens svarte kort betyr fingerslag.
Kortets verdi avgjør hvor mange slag hvert par skal gjennomføre. For eksempel: Får et elevpar hjerter konge, skal de gjøre 13 baggerslag hver – altså 26 slag totalt. Elevene kan velge å slå kontinuerlig eller ta imot ballen mellom hvert slag. Målet er at ballen ikke skal treffe bakken.
Når paret har fullført antall slag, løper de til læreren og får et nytt kort, og fortsetter på samme måte.
Konkurransen blir da å ha flest kort sammenlagt når alle kort er delt ut.
Tips til lærer:
Vis bagger- og fingerslag raskt på forhånd, og ta ett eksempel med et kort slik at alle skjønner opplegget.
Spill gjerne musikk for å skape energi og flyt i aktiviteten.
Beveg deg rundt i området (og gjerne “stikk litt av” fra noen par) så de må løpe etter deg for å få nytt kort – det øker tempo og engasjement.
I VolleyGolf lager læreren flere “baner” med ulike utfordringer. Her er det i praksis bare fantasien (og utstyret/plassen) som setter grensene.
Læreren setter opp baner med enkle regler, mål og gjerne små hindringer. Deretter deles elevene inn i par som samarbeider om å gjennomføre banene.
Eksempler på baner:
Kun fingerslag til hverandre, og avslutt med å treffe en matte.
Kun baggerslag til hverandre, og avslutt med å treffe et bestemt felt (f.eks. mellom øverste ribber på ribbeveggen).
Elevene går fra bane til bane og forsøker å fullføre hver utfordring. Banene kan gjennomføres flere ganger, og du kan også gjøre det til en konkurranse: Hvem klarer flest gjennomførte baner på en viss tid?
Mål: Mange ballberøringer, samarbeid og presisjon – i en leken og variert form.
Tips til lærer:
Vis bagger og fingerslag raskt på forhånd, og kjør gjennom en bane i plenum
Spill gjerne musikk for å skape energi og flyt i aktiviteten.
