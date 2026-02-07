Steg 3: Ferdighetstrening
Ferdighetstrening er steg 3 i TGfU. Her får elevene jobbe mer målrettet med en ferdighet de trenger for å mestre spillet bedre. Ut fra hva som skjer i spillet, velger elevene (eller læreren sammen med elevene) hvilken ferdighet som bør trenes på, før dere går tilbake til spillet igjen.
Under finner du fire kategorier som kan brukes som nyttige verktøy for læreren når dere skal planlegge og gjennomføre ferdighetstrening. Kategoriene gjør det enklere å velge øvelser som passer både nivået i gruppa og målet med timen.
Nøkkelord:
Strake armer
Servere ballen
Bruke beina
Fremdrift i ballen (ikke rygge)
Nøkkelord:
Trekanten i hendene
Bruke beina
Gjennomgående bevegelse
Ikke være redd for å «føre ballen»
Nøkkelord:
Holde ballen med en hånd
Motsatt fot foran fra serve arm
Slå ballen med en «Stram hånd»
Nøkkelord:
Armsving
Strekke armen i angrep
Albue bak som en «pil og bue»