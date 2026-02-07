Steg 3: Ferdighetstrening

Opprett dialog med parakonsulenten i Norges Volleyballforbund.

Kartlegg og hent inspirasjon fra fremgangsmåten til andre klubber som har etablert et paravolleyballtilbud. Er det noen erfaringer din klubb kan lære av ved etablering av tilbud?

Sørg for at trenere har tilstrekkelig kunnskap med volleyballvarianten og utøvergruppen. Det kan være hensiktsmessig å ha to trenere i oppstarten. Gjennomfør gjerne noen økter innad i klubben slik at trenerne er komfortable og trygge i sin rolle.

Start opp i det små, og gradvis utvid. Det er helt greit å starte opp med funksjonsfriske utøvere sammen med utøvere med utviklingshemming. På denne måten skaper man en fin integreringsarena.

Tilpass tilbud ut ifra etterspørsel

Vær tålmodig!

Kartlegging i klubben

Vi anbefaler alle klubber å gjøre en intern kartlegging i klubben slik at en er best mulig forberedt på å kunne gi et godt tilrettelagt tilbud.

Hva er klubbens verdier, versjoner og mål?

Hvilken erfaring har klubben med paravolleyball?

Er det noen i klubben med relevant erfaring og/eller kompetanse på tilrettelegging som ønsker å bidra?

Har trenerne kompetansen de behøver eller trenger de kurs?

Er det etterspørsel etter tilbud?

Finnes det noen klubber man kan lære av?

Forankring i klubben

Resultatet av kartleggingen bør ende i en status på hvor klubben står i dag og hva en bør og ønsker å gjøre. Klubbens visjoner, verdier og mål skal inn i klubbens vedtatte planer. Det bør konkretiseres hvordan det skal følges opp, hvem som gjør hva og ressurser som skal brukes. Paratilbudet forankres i klubben gjennom styrevedtak eller vedtak på årsmøtet.

Hvordan rekruttere utøvere?

Mange mennesker har ikke hørt om diamantvolleyball og har kanskje ikke vurdert at dette er en mulighet for dem. Det er derfor viktig at klubben er synlig og bruker alle ressurser de har på å rekruttere nye utøvere. Det finnes flere måter å gå frem for å rekruttere utøvere: