Hvorfor bruke TGfU i skolen?
Studier viser at elever som undervises med TGfU rapporterer høyere trivsel og glede i volleyball enn elever som har mer tradisjonell undervisning. Økt læringsglede er viktig i kroppsøving fordi det ofte gir mer innsats, trygghet og deltakelse – spesielt for elever som ikke spiller idrett på fritiden.
TGfU handler ikke bare om “spill og moro”. Forskning på skoleelever viser at TGfU kan gi bedre utvikling i sentrale volleyballferdigheter, som bagger og fingerslag, sammenlignet med tradisjonelle opplegg.
Når undervisningen bygges rundt smålagsspill og mini-volleyball, får elevene flere ballberøringer, mer aktivitet og mindre venting. Læreren kan justere regler, banestørrelse og organisering for å holde høy aktivitet og god flyt.
I en skoleintervensjon over flere uker ga TGfU-volleyball målbare forbedringer i fysisk kapasitet (blant annet spenst, hurtighet, agility og kondisjon), og samtidig gunstige endringer i kroppssammensetning, sammenlignet med vanlig kroppsøving.