Hvorfor bruke TGfU i skolen?

1) Mer engasjement og læringsglede

Studier viser at elever som undervises med TGfU rapporterer høyere trivsel og glede i volleyball enn elever som har mer tradisjonell undervisning. Økt læringsglede er viktig i kroppsøving fordi det ofte gir mer innsats, trygghet og deltakelse – spesielt for elever som ikke spiller idrett på fritiden.

2) Bedre utvikling av volleyballferdigheter

TGfU handler ikke bare om “spill og moro”. Forskning på skoleelever viser at TGfU kan gi bedre utvikling i sentrale volleyballferdigheter, som bagger og fingerslag, sammenlignet med tradisjonelle opplegg.

3) Mer aktivitet – mindre kø

Når undervisningen bygges rundt smålagsspill og mini-volleyball, får elevene flere ballberøringer, mer aktivitet og mindre venting. Læreren kan justere regler, banestørrelse og organisering for å holde høy aktivitet og god flyt.

4) Positive effekter på fysisk form

I en skoleintervensjon over flere uker ga TGfU-volleyball målbare forbedringer i fysisk kapasitet (blant annet spenst, hurtighet, agility og kondisjon), og samtidig gunstige endringer i kroppssammensetning, sammenlignet med vanlig kroppsøving.

