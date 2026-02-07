Hvorfor bruke TGfU i skolen?

Til tross for at mange oppfatter det som «skummelt og vanskelig» å komme i gang med et nytt klubbkonsept, så er det egentlig ikke så mye som skal til. Klubbens ledere og trenere må ikke være eksperter på tilrettelegging og ulike funksjonsnedsettelser. Det er nemlig ikke slik at alle parautøvere har behov for hjelp eller tilrettelegging. Det eneste som kreves er at alle som er involvert i paravolleyball ha en viss forståelse og kunnskap om hva god tilrettelegging er. Det aller viktigste er å være løsningsorientert dersom det dukker opp noen spørsmål eller utfordringer. Jobben som trener blir mer spennende og interessant dersom man har kompetanse. Derfor bør klubben legge til rette for at trenerne får kurs.

Bli med i erfaringsutvekslingsgruppa til DiamantVolley på Facebook