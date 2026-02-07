Øktplaner for 5.-7. trinn

Organisering:



1. Del klassen i lag på 2–3 elever

2. Læreren tar tiden, og etter 4-6 minutter kan man stoppe alle kampene hvor vinnere rykker opp, mens tapere rykker ned.

– En variant kan være at man alltid bytter medspiller når tiden er ute

– Da tar man for eksempel stein, saks og papir etter opprykk og ned rykk for å avgjøre hvem som spiller på lag.

3. Spill på små baner (ca 5×5 meter) over et longnett med 1 ball per bane.

4. Velg hvilken bane som er vinnerbanen, og hvilken som er taperbanen slik at elvene vet hvor de skal gå etter kampene.

Kort oppsummert regler:

1. Lagene velger om de vil spille NIVÅ 1 (Kan fange andreballen) eller NIVÅ 2 (vanlig volleyball).

2. Laget kan ha maks 3 berøringer før ballen må over nettet.

3. Elevene skal prøve å bruke 2–3 berøringer hver gang (ikke kaste rett over med én gang).

4. Om elever sliter med serve kan de kaste ballen over under hodehøyde

5. Det er maks 3 server før man må rotere hver som server

Fokus for elevene:

Være en god medspiller og øve på taktiske og tekniske ferdigheter man har fokusert på.