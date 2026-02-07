Øktplaner for 5.-7. trinn
Her er to øktplaner i volleyball med Teaching Games for Understanding som metode. Øktene varer i 45 minutter og har 4 steg som man gjennomfører.
Øktplan 1 for 5.-7. trinn
Organisering:
1. Del klassen i lag på 2–3 elever.
2. Spill på små baner (ca 5×5 meter) over et longnett med 1 ball per bane.
Kort oppsummert regler:
1. Lagene velger om de vil spille NIVÅ 1 (Kan fange andreballen) eller NIVÅ 2 (vanlig volleyball).
2. Laget kan ha maks 3 berøringer før ballen må over nettet.
3. Elevene skal prøve å bruke 2–3 berøringer hver gang (ikke kaste rett over med én gang).
4. Om elever sliter med serve kan de kaste ballen over under hodehøyde
5. Det er maks 3 server før man må rotere hver som server
Fokus for elevene:
Spred dere (ikke stå i klynge), snakk sammen (“min”, “her!”), og gi “snille” pasninger som er lette å ta imot.
Hva gjorde dere for å få ballen over nettet?
Hva fungerte best når dere samarbeidet?
Hvor bør dere plassere dere på banen for å gjøre det lettere å ta imot ballen?
Elevene skal etter taktisk stopp vurdere hvilken ferdighet de vil trene mer på for å bli flinkere i spillet.
Klikk her for å se forskjellige ferdighetsøvelser man kan gjennomføre.
Baggerslag
Fingerslag
Smash
Serve
Organisering:
1. Del klassen i lag på 2–3 elever
2. Læreren tar tiden, og etter 4-6 minutter kan man stoppe alle kampene hvor vinnere rykker opp, mens tapere rykker ned.
– En variant kan være at man alltid bytter medspiller når tiden er ute
– Da tar man for eksempel stein, saks og papir etter opprykk og ned rykk for å avgjøre hvem som spiller på lag.
3. Spill på små baner (ca 5×5 meter) over et longnett med 1 ball per bane.
4. Velg hvilken bane som er vinnerbanen, og hvilken som er taperbanen slik at elvene vet hvor de skal gå etter kampene.
Kort oppsummert regler:
Fokus for elevene:
Være en god medspiller og øve på taktiske og tekniske ferdigheter man har fokusert på.
Øktplan 2 for 5.-7. trinn
Organisering:
1. Del klassen i 6 personer per bane og 1 ball.
2. Spill på små baner (ca 5×5 meter) over et longnett med 1 ball per bane.
Kort oppsummert regler:
4. Laget som gjør feil blir nettet neste runde
– En annen variant er å spille uten nettet. Da er det bare elevene som er nettet.
Fokus for elevene:
Være en god medspiller og gi alt uansett om man er nettet eller spiller.
Hva gjorde dere for å få ballen over nettet?
Hva fungerte best når dere samarbeidet?
Hva slags komunikasjon ble viktig i dette spillet?
Elevene skal etter taktisk stopp vurdere hvilken ferdighet de vil trene mer på for å bli flinkere i spillet.
Organisering:
1. Del klassen i lag på 2–3 elever
2. Hver bane har 3-4 lag
2. Spill på små baner (ca 5×5 meter) over et Longnett med 1 ball per bane.
Kort oppsummert regler:
5. Vinneren går over til paradis, mens taperen går bakerst i kø
6. Det er alltid utfordrende lag som server
Fokus for elevene:
Være en god medspiller og øve på taktiske og tekniske ferdigheter man har fokusert på.