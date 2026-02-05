Øktplaner for 5.-7. trinn
Tidligere mesterskap
|Årstall
|Arrangør/Sted
|Medaljevinnere menn
|Medaljevinnere kvinner
|Link til resultat
|2025
|NVBF/OSVB
Voldsløkka
|1. Mathias Berntsen / Hendrik Mol
2. Sebastian Kjemperud / Jonah Utvik
3. Jonah Kjemperud / Oskar Gundersen
|1. Emilie Olimstad / Ingrid Tnuby-Lunde
2. Sunniva Helland-Hansen / Nina Pavlova
3. Karen Elise Lund Saga / Martine Kragholm
|NM senior 2025
|2024
|NVBF
Lillesand
|1. Tarjei Skarlund / Nils Gunnar Ringøen
2. Jonah Kjemperud / Jens Aasgard
3. Even Stray Aas / Adrian Mol
|1. Julia Thelle / Sofia Melina Mol
2. Ingrid Lunde / Victoria Kjølberg
3. Anne-Marie Schwinghammer / Ida Høvik
|NM senior 2024
|2023
|NVBF
Lillesand
|1. Anders Mol / Adrian Mol
2. Jonas Kvalen / Mathias Berntsen
3. Aleksander Sandlie Sørum / Christian Sandlie Sørum
|1. Emilie Olimstad / Sunniva Helland-Hansen
2. Julia Thelle / Renate Bjerland
3. Victoria Kjølberg / Ingrid Lunde
|NM senior 2023
|2022
|Oslo Sandvolleyballklubb
Voldsløkka
|1. Magnus Helgerud / Torje Thorkildsen
2. Tarjei Skarlund / Emil Øfstaas
3. Birk Tjetland / Lars August Johnson
|1. Emilie Olimstad / Sunniva Helland-Hansen
2. Frida Berntsen / Oda Løvø Steinsvåg
3. Melina Mol / Julia Moi Tennøy
2.
3.
|NM senior 2022
|2021
|Kristiansand Sandvolleyballklubb
|1. Jonas Kvalen / Mathias Berntsen
2. Martin Olimstad / Lars Fredrik Tvinde
3. Kjetil Tellnes / Marius Pande
|1. Ane Guro Hjortland / Sunniva Helland-Hansen
2. Ingrid Lunde / Emilie Olimstad
3. Victoria Kjølberg / Oda Ulveseth
|NM senior 2021
|2020
|Oslo Sandvolleyballklubb
|1. Hendrik Mol / Svein Solhaug
2. Christian Sørum / Mathias Berntsen
3. Markus Mol / Nils Gunnar Ringøen
|1. Ane Guro Hjortland / Sunniva Helland-Hansen
2. Frida Berntsen / Birgitte Maaseide
3. Ingrid Lunde / Oda Ulveseth
|NM senior 2020
|2019
|KFUM Stavanger
|1. Hendrik Mol / Mathias Berntsen
2. Lars Retterholt / Daniel Bergerud
3. Jonas Tomter / Svein Solhaug
|11. Alva Victoria Kjølberg / Ane Guro Hjortland
2. Janne Kongshavn Hordvik / Ingrid Lunde
3. Sunniva Helland-Hansen / Hanne Haugen Zylstra
|2018
|KFUM Stavanger
|1. Svein Solhaug / Lars Retterholt
2. Martin Spinnangr / Tarjei Skarlund
3. Jonas Tomter / Stian Opsahl
|1. Alva Victoria Kjølberg / Ane Guro Hjortland
2. Janne Pedersen / Emilie Olimstad
3. Ingrid Lunde / Oda Ulveseth
|2017
|Oslo
|1. Mathias Berntsen / Anders Mol
2. Martin Spinnangr / Tarjei Skarlund
3. Jon Jørstad / Jørn Gamlemoen
|1. Janne Pedersen / Hanne Haugen Zylstra
2. Oda Ulveseth / Ingrid Lunde
3. Victoria Faye Kjølberg / Ane Guro Hjortland
|2016
|Oslo
|1. Øyvind Hordvik / Mathias Berntsen
2. Martin Spinnangr / Tarjei Skarlund
3. Daniel Bergerud / Svein Solhaug
|1. Janne Pedersen / Hanne H. Aas
2. Janne Kongshavn / Victoria Faye Kjølberg
3. Ingrid Lunde / Oda Ulveseth
|2015
|Oslo
|1. Geir Eithun / Iver Horrem
2. Øivind Hordvik / Lars Fredrik Tvinde
3. Lars Retterholt / Bjarte Usken
|1. Janne Kongshavn / Hanne Haugen Aas
2. Ane Guro Tveit Hjortland / Tarina Gilen
3. Janne Pedersen / Cindy Treland
|2014
|Oslo
|1. Geir Eithun / Iver Horrem
2. Runar Sannarnes / Christian Sørum
3. Øivind Hordvik / Bjarte Usken
|1. Janne Kongshavn / Victoria Faye Kjølberg
2. Ingrid Lunde / Vilde Solvoll
3. Janne Pedersen / Cindy Treland
|2013
|Drammen
|1. Øyvind Hordvik / Morten Kvamsdal
2. Daniel Bergerud / Henning Kjemperud Olsen
3. Geir Eithun / Iver Horrem
|1. Janne Pedersen / Cindy Træland
2. Janne Kongshavn / Rita Eritsland
3. Irmelin Torsvik Sannarnes / Ane Guro Hjortland
|2012
|Drammen
|1. Øivind Hordvik / Morten Kvamsdal
2. Mathias Loftesnes / Lars Fredrik Tvinde
3. Hendrik Mol / Lars Retterholt
|I. Janne Pedersen / Cindy Treland
2. Ane Guro Hjortland / Janne Kongshavn
3. Rita Eritsland / Kjersti Hansen
|2011
|Lier
|1. Øyvind Hordvik / Iver Horrem
2. Jørre Kjemperud / Kim Hellum
3. Vegard Høidalen / Geir Eithun
|1. Katrine Maaseide / Ingrid Tørlen
2. Janne Kongshavn / Ragnhild Aas
3. Rita Eritsland / Cindy Treland
|2010
|Bø i Telemark
|1. Iver Horrem / Øyvind Hordvik
2. Martin Spinnangr / Tarjei Skarlund
3. Jørre Kjemperud / Vegard Høidalen
|1. Ingrid Tørlen / Vilde Solvoll
2. Janne Kongshavn / Ragnhild Aas
3. Rita Eritsland / Cindy Treland
|2023
|Kampoppsett U15, U17, U19
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|Arrangør
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Medaljer jenter
|1. E. Telum / E. Tvinde
2. I. Smørholm / M Espeskog Halvorsen
3. S. Finholt / E. Yri-Hagen
|1. L. Aksnes-Øystese / E. Rødal
2. C. Hjeltnes / B. Krumsvik
3. T. Våg Skjold / Z. Vaigafa
|1. J. Moi Tennøy / B. Skipevåg Tveit
2. L. Hellegaard / S. Halsne Dahl
3. V. Gjerde / I. Ekeland
|Medaljer gutter
|1. E. Torsæter / L. Karlsen
2. L. Sødal Ringøen / M. Spikkeland
3. M. Lind Tollefsen / H. Grydeland
|1. S. Kjemperud / T. Roness
2. J. Ringøen / O. Gabrielsen
3. A. Juvik / J. Grydeland
|1. J. Kjemperud / J. Utvik
2. J. Majak Gundersen / C. Spidsø
3. M. Hettervik / F. Eidså Tjetland
|2023
|Kampoppsett U16, U18, U21
|NM U16
|NM U18
|NM U21
|Arrangør
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Kampoppsett
|Medaljer jenter
|1. M. Viland Søreng / H. Fossmark
2. S. Finholt / E. Yri-Hagen
3. O. Skarlund / S. Straumstøyl
|1. T. Fosseli / B. Tveit
2. E. Hoem Førde / E. Berg Nordhaug
3. T. Våg Skjold / I. Klæboe Moland
|1. T. Kaelo / M. Duesund
2. E. Pedersen / A. Vaigafa
3. J. Moi Tennøy / K. Flatekvål
|Medaljer gutter
|1. S. Kjemperud / T. Roness
2. A. Kaafjord / J. Tangerås
3. E. Vik Tveit / M. Smørholm
|1. T. Pedersen / C. Spidsø
2. J. Majak Gundersen / M. Hettervik
3. J. Ringøen / B. Undheim
|1. A. Mol / E. Aas
2. O. Majak Gundersen / B. Eidså Tjetland
3. J. Utvik / H. Solheim
|2022
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Kampoppsett
|NM U15 2022
|NM U17 2022
|NM U19 2022
|NM U21 2022
|Medaljer jenter
|1. M. Viland Søreng / M. Halvorsen
2. M. Larsen / E. Rafol
3. H. Fossmark / N. Halgunset
|1. S. Mol / B. Tveit
2. H. Næss Våge / T. Fosseli
3. L. Aksnes-Øystese / E. Rødal
|1. S. Mol / K. Flatekvål
2. J. Tennøy / E. Pedersen
3. T. Fosseli / H. Mosvold
|1. R. Jacobsen / J. Øines
2. L. Undheim / H. Mosvold
3. J. Tennøy / E. Pedersen
|Medaljer gutter
|1. S. Kjemperud / T. Roness
2. A. Kaafjord / L. Ringøen
3. M. Tollefsen / E. Fasting
|1. J. Gundersen / E. Tvinde
2. M. Kalstad / D. Klopstad
3. T. Pedersen / B. Undheim
|1. O. Gundersen / L. Lauvland
2. E. Aas / J. Aasgard
3. O. Ingebrigtsen / E. Engås
|1. S. Drolsum Klungsøyr / H. Solheim
2. E. Aas / J. Aasgard
3. B.. Utvik / B. Tjetland
|2021
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Kampoppsett
|NM U15 2021
|NM U17 2021
|NM U19 2021
|NM U21 2021
|Medaljer jenter
|1. L. Aksnes-Øystese / E. Rødal
2. T. Skjold / Z. Vaigafa
3. M. Steffensen / V. Sandvik
|1. S. Mol / B. Tveit
2. I. Ekeland / T. Fosseli
3. U. Nordheim / I. Solvang
|1. E. Isachsen / M. Windelstad
2. S. Mol / T. Kaelo
3. A. Vaigafa / P. Korkus
|1. T. Jürgensen / B. Maaseide
2. F. Berntsen / J. Thelle
3. M. Grytøyr / M. Åsmul
|Medaljer gutter
|1. S. Kjemperud / J. Ringøen
2. D. Stenberg / M. Lønning
3. T. Roness / J. Grydeland
|1. E. Aas / M. Roness
2. E. Olsen / J. Utvik
3. J. Gundersen / F. Tjetland
|1. H. Sæther / J. Sunde
2. A. Mol / H. Solheim
3. J. Utvik / B. Utvik
|1. J. Sunde / B. Utvik
2. N. Ringøen / E. Brekke
3. A. Mol / H. Solheim
|2020
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Kampoppsett
|NM U15 2020
|NM U17 2020
|NM U19 2020
|NM U21 2020
|Medaljer jenter
|1. S. Mol / B. Tveit
2. T. Fosseli / E. Askeland
3. L. Aksnes-Øystese / E. Rødal
|1. I. Roness / K. Flatekvål
2. S. Mol / B. Tveit
3. T. Fosseli / E. Pedersen
|1. M. Windelstad / E. Isachsen
2. B. Maaseide / J. Thelle
3. R. Jacobsen / D. Jacobsen
|1. F. Berntsen / B. Maaseide
2. M. Windelstad / E. Isachsen
3. M. Åsmul / T. Aksnes-Øystese
|Medaljer gutter
|1. J. Gundersen / F. Tjetland
2. E. Tvinde / F. Slinning
3. O. Juliebø / T. Hopland
|1. E. Aas / E. Strandbu
2. J. Bjørknes / O. Gundersen
3. A. Mol / J. Aasgard
|1. M. Fosseli / J. Sunde
2. O. Ringøen / S. Ringøen
3. E. Molland / O. Halgunset
|1. M. Fosseli / J. Sunde
2. H. Solheim / S. Klungsøyr
3. O. Halgunset / M. Søreng
|2019
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Kampoppsett
|NM U15 2019
|NM U17 2019
|NM U19 2019
|NM U21 2019
|Medaljer jenter
|1. S. Mol / M. Solberg
2. H. Visnes / S. Visnes
3. J. Tennøy / L. Jacobsen
|1. J. Thelle / L. Volden
2. M. Duesund / M. Windelstad
3. L. Lavickyté / A. Rasmussen
|1. M. Skaara / F. Lie
2. L. Askeland / V. Kleivane
3. M. Windelstad / M. Duesund
|1. T. Aksnes-Øystese / B. Maaseide
2. P. Øfstaas / M. Åsmul
3. K. Saga / R. Lavickyte
|Medaljer gutter
|1. E. Aas / J. Utvik
2. M. Roness / J. Kjemperud
3. D. Sundvor / E. Vik
|1. L. Ekeland / B. Utvik
2. H. Solheim / S. Klungsøyr
3. J. Endresplass / J. Sunde
|1. M. Mol / J. Sunde
2. E. Winje / J. Sørensen
3. O. Espeland / M. Søreng
|1. N. Ringøen / M. Mol
2. S. Olsen / K. Riisland
K. Mosvold / Å. Sunde
|2018
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Koll IL
|Resultater
|NM U15 2018
|NM U17 2018
|NM U19 2018
|NM U21 2018
|Medaljer jenter
|1. J. Håvaldsrud / I. Fugleskjelle
2. K. Flatekvål / J. Wigestrand
3. I. Roness / A. Yngsdal
|1. M. Åsmul / T. Kaelo
2. B. Maaseide / J. Thelle
3. M. Windelstad / M. Duesund
|1. K. Bogen / M. Dahl
2. F. Lie /L. Askeland
3. B. Maaseide /J. Thelle
|1. R. Bjerland / K. Garder
2. K. Bogen / M. Dahl
3. T. Aksnes / G. Soltvedt
|Medaljer gutter
|1. L. Lauvland / J. Bjørknes
2. O. Ingebrigtsen / J. Aasgard
3. E. Lervik / J. Utvik
|1. M. Mol / M. Soltvedt
2. O. Halgunset / E. Molland
3. H. Sunde / J. Sunde
|1. E. Brekke / N. Ringøen
2. I. Andersland / E. Åsmul
3. H. Sunde / J. Sunde
|1. Å. Sunde / K. Mosvold
2. N. Ringøen / A. Ringøen
3. S. Olsen / T. Thorkildsen
|2017
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Resultater
|NM U15 2017
|NM U17 2017
|NM U19 2017
|NM U21 2017
|Medaljer jenter
|1. J. Thelle / T. Kaelo
2. M. Duesund / M. Windelstad
3. S. Maridal / E. Isachsen
|1. F. Lie / L. Askeland
2. R. Lavickyte / B. Maaseide
3. J. Hansen / L. Volden
|1. R. Bjerland / K. Garder
2. L. Sørbø / T. Aarrestad
3. M. Dahl / K. Bogen
|1. S. Helland-Hansen / K. Garder
2. R. Bjerland / K. Lund Saga
3. M. Dahl / K. Bogen
|Medaljer gutter
|1. B. Utvik / H. Flatebø
2. M. Fosselie / L. Lauvland
3. J. Aasgard / L. Ekeland
|1. S. Olsen / F. Ingebrigtsen
2. O. Halgunset / E. Molland
3. S. Brandis / J. Sørensen
|1. S. Olsen / B. Sletvold
2. K. Mosvold / T. Kleivane
3. E. Åsmul / I. Andersland
|1. A. Sørum / M. Hansen
2. T. Thorkildsen / S. Olsen
3. S. Kvam / M. Bechmann-Hansen
|2016
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Resultater
|NM U15 2016
|NM U17 2016
|NM U19 2016
|NM U21 2016
|Medaljer jenter
|1. M. Åsmul / T. Kaelo
2. J. Hansen / M. Stakseng
3. S. Israelsen / J. Øines
|1. T. Aarrestad / M. Dahl
2. L. Sørbø / K. Bogen
3. F. Berntsen / S. Balk
|1. L. Sørbø / T. Aarrestad
2. M. Dahl / K. Bogen
3. J. Lie / V. Fosselie
|1. L. Fossdal / S. Helland-Hansen
2. R. Bjerland / V. Fosseli
3. J. Lie / M. Aanensen Nybakk
|Medaljer gutter
|1. M. Soltvedt / M. Mol
2. M. Fauske / M. Aasen
3. H. Sunde / J. Sunde
|1. N. Ringøen / E. Brekke
2. I. Andersland / J. Helland-Hansen
3. T. Mæland / E. Adolfsen
|1. E. Øfstaas / O. Sæther
2. H. Valen / B. Sletvold
3. T. Thorkildsen / S. Olsen
|1. H. Aarrestad / A. Sørum
2. A. Ringøen / J. Roalkvam
3. E. Barna / M. Olimstad
|2015
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Resultater
|NM U15 2015
|NM U17 2015
|NM U19 2015
|NM U21 2015
|Medaljer jenter
|1. E. Ingeborgrud / F. Berntsen
2. B. Maaseide / P. Øfstaas
3. H. Eikeland / T. Aksnes
E.Ingeborgrud/F.Berntsen
|1. M. Kragholm / J. Lie
2. K. Bogen / M. Dahl
3. E. Thue / K. Fauske
|1. H. Thelle / L. Fossdal
2. K. Garder / E. Olimstad
3. M. Gilje / V. Demmene
|1. H. Perrens / S. Helland-Hansen
2. H. Thelle / L. Fossdal
3. M. Viken / M. Bratlie
|Medaljer gutter
|1. E. Brekke / N. Ringøen
2. E. Adolfsen / L. Johnsgaard
3. S. Brandis / J. Sørensen
|1. A. Brandis / B. Sletvold
2. T. Kleivane / K. Mosvold
3. S. Olsen / S. Finne
|1. I. Råheim / E. Øfstaas
2. M. Hansen / J. Thelle
3. E. Seljås / E. Barna
|1. A. Mol / M. Berntsen
2. J. Fornes / E. Henriksveen
3. A. Sørum / H. Aarrestad
|2014
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U21
|Arrangør
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Resultater
|NM U15 2014
|NM U17 2014
|NM U19 2014
|NM U21 2014
|Medaljer jenter
|1. E. Olimstad / F. Berntsen
2. T. Aarrestad / L. Sørbø
3. K. Bogen / E. Høigård
|1. E. Olimstad / K. Lund Saga
2. M. Kragholm / M. Nybakk
3. K. Garder / V. Demmene
|1. Garder/Lunde Fossdal
2. Poole/ Anfindsen
3. A. Askeland / V. Fosseli
|1. H. Perrens / S. Helland-Hansen
2. M. Anfindsen / M. Poole
3. M. Dale / V. Lislevand
|Medaljer gutter
|1. N. Ringøen / E. Brekke
2. Brandis / Thoresen
3. H. Bergsvik / D. Anda
|1. O. Sæther / M. Hansen
2. C. Ruud / S. Ilic
3. T. Thorkildsen / A. Ringøen
|1. O. Sæther / M. Hansen
2. E. Seljås / J. Vigre
3. C. Westtorp / S. Flåskjer
|1. J. Fornes / M. Berntsen
2. C. Lindstøl / H. Lauten
3. E. Henriksveen / H. Aarrestad
|2013
|NM U15
|NM U17
|NM U19
|NM U18 og U21
|Arrangør
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Kristiansand SK
|Resultater
|NM U15 2013
|NM U17 2013
|NM U19 2013
|NM U18 og U20
|Medaljer jenter
|1. K. Garder / T. Bjørnholt
2. K. Lund Saga / E. Olimstad
3. V. Fosselie / A. Askeland
|1. I. Alvheim / I. Håvik
2. H. Thelle / L. Fossdal
3. V. Sørbø / M. Anfindsen
|1. J. Varga / V. Lislevand
2. E. Sannarnes / K. Takvam
3. T. Morken / B. Morken
|Jenter U21
1. S. Helland-Hansen / M. Bjørnøy Dale
2. M. Morken / R. Rørtveit
3. G. Key Frøberg / I. Kjosås
|Jenter U18
1. E. Sannarnes / K. Takvam
2. H. Thelle / L. Fossdal
3. V. Sørbø / M. Anfindsen
|Medaljer gutter
|1. J. Thelle / A. Brandis
2. J. Helland-Hansen / H. Nybråten
3. S. Olsen / V. Godtfredsen
|1. F. Mork / J. Grongstad
2. E. Øfstaas / O. Herigstad
3. I. Råheim / J. Vigre
|1. S. Alvheim / Ø. Håvik
2. J. Fornes / E. Henriksveen
3. A. Mol / M. Olimstad
|Gutter U21
1. S. Mohajer / H. Lauten
2. H. Aarrestad / M. Berntsen
3. J. Fornes / H. Hole
|Gutter U18
1. S. Flåskjer / J. Langlo
2. E. Øfstaas / E. Hansen
3. C. Westtorp / O. Raftevold
|2012 Kristiansand
|NM U17
|NM U18
|NM U19
|NM U20
|Medaljer jenter
|1. Marita Bjørnøy Dale / Hanna Sofie Perrens
2. Karina Takvam / Eirin Torsvik Sannarnes
3. Kjersti Norveel / Live Aasbø
|1. Marita Bjørnøy Dale / Hanna Sofie Perrens
2. Karina Takvam / Eirin Torsvik Sannarnes
3. Kjersti Norveel / Live Aasbø
|1. Fanny Andrea Bjørnholt / Victoria Kjølberg
2. Susann Jægtnes Bech / Benedicte Maaseide
3. Cecilie Woie / Lisbeth Woie
|1. Andrine Faleide/Susanna Salanto
2. Fanny Andrea Bjørnholt/Vicotoria Kjølberg
3. Benedicte Maaseide/Susann Jægtnes Bech
|Medaljer gutter
|1. Mathias Berntsen / Anders Mol
2. Henrik Hole / Aleksander Sandlie Sørum
3. Håkon Berg / Håvard Aarrestad
|1. Christian Sørum / Aleksander Sørum
2. Sindre Stranden / Kai Loyd Hesthammer
3. Bjarne Huus / Torstein Husø
|1. Bjarne Huus / Christian Sørum
2. Henrik Lauten / Carl Christian Lindstøl
3. Håkon Berg / Håvard Aarrestad
|1. Ask Helland-Hansen / Sjur Føyen
2. Kristian Kjøllesdal / Håvard Råheim
3. Sadeg Mohajer Moghari / Truls Sletvold
|2011 Rjukan
|NM U17
|NM U18
|NM U19
|NM U20
|Medaljer jenter
|1. Susann Jægtnes Bech / Benedicte Maaseide
2. Madeleine Eriksen Solheim / Lisbeth Woie
3. Henriette Benum / Ragni Steen Knudsen
|1. Susann Jægtnes Bech / Benedicte Maaseide
2. Sissel Eline Bjørnevik / Michelle Dåstøl
3. Fanny Andrea Bjørnholt / Victoria Kjølberg
|1. Kristine Hansine Hjembo / Oda Johanne Ulveseth
2. Fanny Andrea Bjørnholt / Victoria Kjølberg
3. Andrine Faleide / Oda Longvastøl
|1. Ane Guro Hjortland / Irmelin Torsvik Sannarnes
2. Kristine Hansine Hjembo / Oda Johanne Ulveseth
3. Camilla Nergård / Signe Marie Taubøll
|Medaljer gutter
|1. Sondre Raa Alvheim R. / Ørjan Håvik
2. Aleksander Sørum / Christian Sandlie Sørum
3. Kai Loyd Hesthammer / Sindre Aalvik Stranden
|1. Bjarne Nikolai Huus / Mathias Strømmen
2. Kristoffer Larsen / Hendrik Nikolai Mol
3. Aleksander Sørum / Christian Sandlie Sørum
|1. Eivind Andersen / Einar Torjusen
2. Kristoffer Larsen / Hendrik Nikolai Mol
3. Sadegh Mohajer Moghari / Truls Paulsen
Sletvold
|1. Runar Torsvik Sannarnes / Andreas Takvam
2. Sadegh Mohajer Moghari / Truls Paulsen
Sletvold
3. Eivind Andersen / Einar Torjusen
|2010 Førde
|NM U17
|NM U18
|NM U19
|NM U20
|Medaljer jenter
|1. Cecilie Woie / Lisbeth Woie
2. Fanny Andrea Bjørnholt / Victoria Kjølberg
3. Benedicte Maaseide / Michelle Dåstøl
|1. Benedicte Maaseide / Michelle Dåstøl
2. Kristine Hansine Hjembo / Alicia V. Wenneberg
3. Rakel Maria Wiken / Oda Heggedal Longvastøl
|1. Ane Guro Hjortland / Maren Rygh
2. Vilde Waaler Loland / Rebekka Aase Bahr
3. Solveig Helvik Morken / Malene Morken
|1. Caroline Holst Kavli / Tarina Gilen
2. Mari Bergum Berget / Ingrid Festø
3. Vilde Waaler Loland / Rebekka Aase Bahr
|Medaljer gutter
|1. Ørjan Håvik / Sondre Raa Alvheim
2. Bjarne Nikolai Huus / Sondre Prestegård Igelkjøn
3. Kristoffer Larsen / Torstein Steen Søvik Husø
|1. Einar Torjusen / Eivind Eikeland Andersen
2. Christian Sandlie Sørum / Andre Fornes
3. Sjur Føyen / Ask Helland-Hansen
|1. Lars Fredrik Tvinde / Jonas Kvalen
2. Andre Fornes / Jarle Fornes
3. Leonard Hornnes / Kristian Kjøllesdal
|1. Lars Tveit Retterholt / Runar Lahti
2. David Pedersen / Svend-Eirik Honningsvåg
Pedersen
3. Svein Solhaug / Jonas Nordvik Tomter
Hver sommer arrangeres nasjonale mesterskap i sandvolleyball. Våre mesterskap, bortsett fra NM Regionlag, har åpen påmelding. Alle som er medlem i en av NVBFs klubber, kan delta. Spillere fra to ulike klubber kan stille lag sammen i mesterskap i sandvolleyball.