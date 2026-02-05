Øktplaner for 5.-7. trinn

Arrangør Koll IL Koll IL Koll IL

Medaljer jenter 1. E. Telum / E. Tvinde

2. I. Smørholm / M Espeskog Halvorsen

3. S. Finholt / E. Yri-Hagen 1. L. Aksnes-Øystese / E. Rødal

2. C. Hjeltnes / B. Krumsvik

3. T. Våg Skjold / Z. Vaigafa 1. J. Moi Tennøy / B. Skipevåg Tveit

2. L. Hellegaard / S. Halsne Dahl

3. V. Gjerde / I. Ekeland

Medaljer gutter 1. E. Torsæter / L. Karlsen

2. L. Sødal Ringøen / M. Spikkeland

3. M. Lind Tollefsen / H. Grydeland 1. S. Kjemperud / T. Roness

2. J. Ringøen / O. Gabrielsen

3. A. Juvik / J. Grydeland 1. J. Kjemperud / J. Utvik

2. J. Majak Gundersen / C. Spidsø

3. M. Hettervik / F. Eidså Tjetland

2023 Kampoppsett U16, U18, U21 NM U16 NM U18 NM U21

Arrangør Koll IL Koll IL Koll IL

Kampoppsett

Medaljer jenter 1. M. Viland Søreng / H. Fossmark

2. S. Finholt / E. Yri-Hagen

3. O. Skarlund / S. Straumstøyl 1. T. Fosseli / B. Tveit

2. E. Hoem Førde / E. Berg Nordhaug

3. T. Våg Skjold / I. Klæboe Moland 1. T. Kaelo / M. Duesund

2. E. Pedersen / A. Vaigafa

3. J. Moi Tennøy / K. Flatekvål

Medaljer gutter 1. S. Kjemperud / T. Roness

2. A. Kaafjord / J. Tangerås

3. E. Vik Tveit / M. Smørholm 1. T. Pedersen / C. Spidsø

2. J. Majak Gundersen / M. Hettervik

3. J. Ringøen / B. Undheim 1. A. Mol / E. Aas

2. O. Majak Gundersen / B. Eidså Tjetland

3. J. Utvik / H. Solheim

2022 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Koll IL Koll IL Koll IL Koll IL

Medaljer jenter 1. M. Viland Søreng / M. Halvorsen

2. M. Larsen / E. Rafol

3. H. Fossmark / N. Halgunset 1. S. Mol / B. Tveit

2. H. Næss Våge / T. Fosseli

3. L. Aksnes-Øystese / E. Rødal 1. S. Mol / K. Flatekvål

2. J. Tennøy / E. Pedersen

3. T. Fosseli / H. Mosvold 1. R. Jacobsen / J. Øines

2. L. Undheim / H. Mosvold

3. J. Tennøy / E. Pedersen

Medaljer gutter 1. S. Kjemperud / T. Roness

2. A. Kaafjord / L. Ringøen

3. M. Tollefsen / E. Fasting 1. J. Gundersen / E. Tvinde

2. M. Kalstad / D. Klopstad

3. T. Pedersen / B. Undheim 1. O. Gundersen / L. Lauvland

2. E. Aas / J. Aasgard

3. O. Ingebrigtsen / E. Engås 1. S. Drolsum Klungsøyr / H. Solheim

2. E. Aas / J. Aasgard

3. B.. Utvik / B. Tjetland

2021 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Koll IL Koll IL Koll IL Koll IL

Medaljer jenter 1. L. Aksnes-Øystese / E. Rødal

2. T. Skjold / Z. Vaigafa

3. M. Steffensen / V. Sandvik 1. S. Mol / B. Tveit

2. I. Ekeland / T. Fosseli

3. U. Nordheim / I. Solvang 1. E. Isachsen / M. Windelstad

2. S. Mol / T. Kaelo

3. A. Vaigafa / P. Korkus 1. T. Jürgensen / B. Maaseide

2. F. Berntsen / J. Thelle

3. M. Grytøyr / M. Åsmul

Medaljer gutter 1. S. Kjemperud / J. Ringøen

2. D. Stenberg / M. Lønning

3. T. Roness / J. Grydeland 1. E. Aas / M. Roness

2. E. Olsen / J. Utvik

3. J. Gundersen / F. Tjetland 1. H. Sæther / J. Sunde

2. A. Mol / H. Solheim

3. J. Utvik / B. Utvik 1. J. Sunde / B. Utvik

2. N. Ringøen / E. Brekke

3. A. Mol / H. Solheim

2020 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Koll IL Koll IL Koll IL Koll IL

Medaljer jenter 1. S. Mol / B. Tveit

2. T. Fosseli / E. Askeland

3. L. Aksnes-Øystese / E. Rødal 1. I. Roness / K. Flatekvål

2. S. Mol / B. Tveit

3. T. Fosseli / E. Pedersen 1. M. Windelstad / E. Isachsen

2. B. Maaseide / J. Thelle

3. R. Jacobsen / D. Jacobsen 1. F. Berntsen / B. Maaseide

2. M. Windelstad / E. Isachsen

3. M. Åsmul / T. Aksnes-Øystese

Medaljer gutter 1. J. Gundersen / F. Tjetland

2. E. Tvinde / F. Slinning

3. O. Juliebø / T. Hopland 1. E. Aas / E. Strandbu

2. J. Bjørknes / O. Gundersen

3. A. Mol / J. Aasgard 1. M. Fosseli / J. Sunde

2. O. Ringøen / S. Ringøen

3. E. Molland / O. Halgunset 1. M. Fosseli / J. Sunde

2. H. Solheim / S. Klungsøyr

3. O. Halgunset / M. Søreng

2019 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Koll IL Koll IL Koll IL Koll IL

Medaljer jenter 1. S. Mol / M. Solberg

2. H. Visnes / S. Visnes

3. J. Tennøy / L. Jacobsen 1. J. Thelle / L. Volden

2. M. Duesund / M. Windelstad

3. L. Lavickyté / A. Rasmussen 1. M. Skaara / F. Lie

2. L. Askeland / V. Kleivane

3. M. Windelstad / M. Duesund 1. T. Aksnes-Øystese / B. Maaseide

2. P. Øfstaas / M. Åsmul

3. K. Saga / R. Lavickyte

Medaljer gutter 1. E. Aas / J. Utvik

2. M. Roness / J. Kjemperud

3. D. Sundvor / E. Vik 1. L. Ekeland / B. Utvik

2. H. Solheim / S. Klungsøyr

3. J. Endresplass / J. Sunde 1. M. Mol / J. Sunde

2. E. Winje / J. Sørensen

3. O. Espeland / M. Søreng 1. N. Ringøen / M. Mol

2. S. Olsen / K. Riisland

K. Mosvold / Å. Sunde

2018 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Koll IL Koll IL Koll IL Koll IL

Medaljer jenter 1. J. Håvaldsrud / I. Fugleskjelle

2. K. Flatekvål / J. Wigestrand

3. I. Roness / A. Yngsdal 1. M. Åsmul / T. Kaelo

2. B. Maaseide / J. Thelle

3. M. Windelstad / M. Duesund 1. K. Bogen / M. Dahl

2. F. Lie /L. Askeland

3. B. Maaseide /J. Thelle 1. R. Bjerland / K. Garder

2. K. Bogen / M. Dahl

3. T. Aksnes / G. Soltvedt

Medaljer gutter 1. L. Lauvland / J. Bjørknes

2. O. Ingebrigtsen / J. Aasgard

3. E. Lervik / J. Utvik 1. M. Mol / M. Soltvedt

2. O. Halgunset / E. Molland

3. H. Sunde / J. Sunde 1. E. Brekke / N. Ringøen

2. I. Andersland / E. Åsmul

3. H. Sunde / J. Sunde 1. Å. Sunde / K. Mosvold

2. N. Ringøen / A. Ringøen

3. S. Olsen / T. Thorkildsen

2017 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK

Medaljer jenter 1. J. Thelle / T. Kaelo

2. M. Duesund / M. Windelstad

3. S. Maridal / E. Isachsen 1. F. Lie / L. Askeland

2. R. Lavickyte / B. Maaseide

3. J. Hansen / L. Volden 1. R. Bjerland / K. Garder

2. L. Sørbø / T. Aarrestad

3. M. Dahl / K. Bogen 1. S. Helland-Hansen / K. Garder

2. R. Bjerland / K. Lund Saga

3. M. Dahl / K. Bogen

Medaljer gutter 1. B. Utvik / H. Flatebø

2. M. Fosselie / L. Lauvland

3. J. Aasgard / L. Ekeland 1. S. Olsen / F. Ingebrigtsen

2. O. Halgunset / E. Molland

3. S. Brandis / J. Sørensen 1. S. Olsen / B. Sletvold

2. K. Mosvold / T. Kleivane

3. E. Åsmul / I. Andersland 1. A. Sørum / M. Hansen

2. T. Thorkildsen / S. Olsen

3. S. Kvam / M. Bechmann-Hansen

2016 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK

Medaljer jenter 1. M. Åsmul / T. Kaelo

2. J. Hansen / M. Stakseng

3. S. Israelsen / J. Øines 1. T. Aarrestad / M. Dahl

2. L. Sørbø / K. Bogen

3. F. Berntsen / S. Balk 1. L. Sørbø / T. Aarrestad

2. M. Dahl / K. Bogen

3. J. Lie / V. Fosselie 1. L. Fossdal / S. Helland-Hansen

2. R. Bjerland / V. Fosseli

3. J. Lie / M. Aanensen Nybakk

Medaljer gutter 1. M. Soltvedt / M. Mol

2. M. Fauske / M. Aasen

3. H. Sunde / J. Sunde 1. N. Ringøen / E. Brekke

2. I. Andersland / J. Helland-Hansen

3. T. Mæland / E. Adolfsen 1. E. Øfstaas / O. Sæther

2. H. Valen / B. Sletvold

3. T. Thorkildsen / S. Olsen 1. H. Aarrestad / A. Sørum

2. A. Ringøen / J. Roalkvam

3. E. Barna / M. Olimstad

2015 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK

Medaljer jenter 1. E. Ingeborgrud / F. Berntsen

2. B. Maaseide / P. Øfstaas

3. H. Eikeland / T. Aksnes



E.Ingeborgrud/F.Berntsen

1. M. Kragholm / J. Lie

2. K. Bogen / M. Dahl

3. E. Thue / K. Fauske 1. H. Thelle / L. Fossdal

2. K. Garder / E. Olimstad

3. M. Gilje / V. Demmene 1. H. Perrens / S. Helland-Hansen

2. H. Thelle / L. Fossdal

3. M. Viken / M. Bratlie

Medaljer gutter 1. E. Brekke / N. Ringøen

2. E. Adolfsen / L. Johnsgaard

3. S. Brandis / J. Sørensen 1. A. Brandis / B. Sletvold

2. T. Kleivane / K. Mosvold

3. S. Olsen / S. Finne 1. I. Råheim / E. Øfstaas

2. M. Hansen / J. Thelle

3. E. Seljås / E. Barna 1. A. Mol / M. Berntsen

2. J. Fornes / E. Henriksveen

3. A. Sørum / H. Aarrestad

2014 NM U15 NM U17 NM U19 NM U21

Arrangør Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK

Medaljer jenter 1. E. Olimstad / F. Berntsen

2. T. Aarrestad / L. Sørbø

3. K. Bogen / E. Høigård 1. E. Olimstad / K. Lund Saga

2. M. Kragholm / M. Nybakk

3. K. Garder / V. Demmene 1. Garder/Lunde Fossdal

2. Poole/ Anfindsen

3. A. Askeland / V. Fosseli 1. H. Perrens / S. Helland-Hansen

2. M. Anfindsen / M. Poole

3. M. Dale / V. Lislevand

Medaljer gutter 1. N. Ringøen / E. Brekke

2. Brandis / Thoresen

3. H. Bergsvik / D. Anda 1. O. Sæther / M. Hansen

2. C. Ruud / S. Ilic

3. T. Thorkildsen / A. Ringøen 1. O. Sæther / M. Hansen

2. E. Seljås / J. Vigre

3. C. Westtorp / S. Flåskjer 1. J. Fornes / M. Berntsen

2. C. Lindstøl / H. Lauten

3. E. Henriksveen / H. Aarrestad

2013 NM U15 NM U17 NM U19 NM U18 og U21

Arrangør Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK Kristiansand SK

Medaljer jenter 1. K. Garder / T. Bjørnholt

2. K. Lund Saga / E. Olimstad

3. V. Fosselie / A. Askeland 1. I. Alvheim / I. Håvik

2. H. Thelle / L. Fossdal

3. V. Sørbø / M. Anfindsen 1. J. Varga / V. Lislevand

2. E. Sannarnes / K. Takvam

3. T. Morken / B. Morken Jenter U21

1. S. Helland-Hansen / M. Bjørnøy Dale

2. M. Morken / R. Rørtveit

3. G. Key Frøberg / I. Kjosås

Jenter U18

1. E. Sannarnes / K. Takvam

2. H. Thelle / L. Fossdal

3. V. Sørbø / M. Anfindsen

Medaljer gutter 1. J. Thelle / A. Brandis

2. J. Helland-Hansen / H. Nybråten

3. S. Olsen / V. Godtfredsen 1. F. Mork / J. Grongstad

2. E. Øfstaas / O. Herigstad

3. I. Råheim / J. Vigre 1. S. Alvheim / Ø. Håvik

2. J. Fornes / E. Henriksveen

3. A. Mol / M. Olimstad Gutter U21

1. S. Mohajer / H. Lauten

2. H. Aarrestad / M. Berntsen

3. J. Fornes / H. Hole

Gutter U18

1. S. Flåskjer / J. Langlo

2. E. Øfstaas / E. Hansen

3. C. Westtorp / O. Raftevold

2012 Kristiansand NM U17 NM U18 NM U19 NM U20

Medaljer jenter 1. Marita Bjørnøy Dale / Hanna Sofie Perrens

2. Karina Takvam / Eirin Torsvik Sannarnes

3. Kjersti Norveel / Live Aasbø 1. Marita Bjørnøy Dale / Hanna Sofie Perrens

2. Karina Takvam / Eirin Torsvik Sannarnes

3. Kjersti Norveel / Live Aasbø 1. Fanny Andrea Bjørnholt / Victoria Kjølberg

2. Susann Jægtnes Bech / Benedicte Maaseide

3. Cecilie Woie / Lisbeth Woie 1. Andrine Faleide/Susanna Salanto

2. Fanny Andrea Bjørnholt/Vicotoria Kjølberg

3. Benedicte Maaseide/Susann Jægtnes Bech

Medaljer gutter 1. Mathias Berntsen / Anders Mol

2. Henrik Hole / Aleksander Sandlie Sørum

3. Håkon Berg / Håvard Aarrestad 1. Christian Sørum / Aleksander Sørum

2. Sindre Stranden / Kai Loyd Hesthammer

3. Bjarne Huus / Torstein Husø 1. Bjarne Huus / Christian Sørum

2. Henrik Lauten / Carl Christian Lindstøl

3. Håkon Berg / Håvard Aarrestad

1. Ask Helland-Hansen / Sjur Føyen

2. Kristian Kjøllesdal / Håvard Råheim

3. Sadeg Mohajer Moghari / Truls Sletvold

2011 Rjukan NM U17 NM U18 NM U19 NM U20

Medaljer jenter 1. Susann Jægtnes Bech / Benedicte Maaseide

2. Madeleine Eriksen Solheim / Lisbeth Woie

3. Henriette Benum / Ragni Steen Knudsen 1. Susann Jægtnes Bech / Benedicte Maaseide

2. Sissel Eline Bjørnevik / Michelle Dåstøl

3. Fanny Andrea Bjørnholt / Victoria Kjølberg 1. Kristine Hansine Hjembo / Oda Johanne Ulveseth

2. Fanny Andrea Bjørnholt / Victoria Kjølberg

3. Andrine Faleide / Oda Longvastøl 1. Ane Guro Hjortland / Irmelin Torsvik Sannarnes

2. Kristine Hansine Hjembo / Oda Johanne Ulveseth

3. Camilla Nergård / Signe Marie Taubøll

Medaljer gutter 1. Sondre Raa Alvheim R. / Ørjan Håvik

2. Aleksander Sørum / Christian Sandlie Sørum

3. Kai Loyd Hesthammer / Sindre Aalvik Stranden 1. Bjarne Nikolai Huus / Mathias Strømmen

2. Kristoffer Larsen / Hendrik Nikolai Mol

3. Aleksander Sørum / Christian Sandlie Sørum

1. Eivind Andersen / Einar Torjusen

2. Kristoffer Larsen / Hendrik Nikolai Mol

3. Sadegh Mohajer Moghari / Truls Paulsen

Sletvold 1. Runar Torsvik Sannarnes / Andreas Takvam

2. Sadegh Mohajer Moghari / Truls Paulsen

Sletvold

3. Eivind Andersen / Einar Torjusen



2010 Førde NM U17 NM U18 NM U19 NM U20

Medaljer jenter 1. Cecilie Woie / Lisbeth Woie

2. Fanny Andrea Bjørnholt / Victoria Kjølberg

3. Benedicte Maaseide / Michelle Dåstøl 1. Benedicte Maaseide / Michelle Dåstøl

2. Kristine Hansine Hjembo / Alicia V. Wenneberg

3. Rakel Maria Wiken / Oda Heggedal Longvastøl 1. Ane Guro Hjortland / Maren Rygh

2. Vilde Waaler Loland / Rebekka Aase Bahr

3. Solveig Helvik Morken / Malene Morken 1. Caroline Holst Kavli / Tarina Gilen

2. Mari Bergum Berget / Ingrid Festø

3. Vilde Waaler Loland / Rebekka Aase Bahr