 Toppseriene – jubelhelg for NTNUI

NTNUI vant heftig nedrykksduell



Den første helgen i februar ble NTNUI sin jubelhelg. Bortekampen mot Torvastad var på forhånd pekt ut som en avgjørende kamp i nedrykksstriden, og kampen leverte både harde angrep, dramatikk og jevn volleyball. NTNUIs stjernespiller Sigurd Festøy sto spesielt frem, og serveesset hans på 25-24 i 2.sett var et av kampens klart største øyeblikk. Det var tre tette sett, hvor NTNUI vant alle. Seieren gir dem litt pusterom ned til Torvastad, og kontakt med både ØKSIL og Tromsø på plassene foran. Nå er NTNUI for alvor med i sluttspillkampen, det hadde ikke alle trodd etter at de tapte sine seks første kamper i høst!



For Torvastad var tapet et hardt slag, og de må nå slå hardt tilbake i sine fem siste kamper. Heldigvis har haugalendingene vist at de kan slå alle, men utfordringen med å holde seg i Mizunoligaen blir stor.



Fylkesrivalen Randaberg slo på sin side tilbake etter noen trege uker, og vant 3-1 hjemme mot ØKSIL. Kjetil Riisland og lagkameratene imponerte med seieren, som flyttet Randaberg opp på sølvplassen. De har riktignok to flere kamper spilt enn Førde, men muligheten for en direkteplass inn i Final Four lever virkelig. For ØKSIL gjør tapet at NTNUI nå kun er poenget bak, og at sluttspillplassen virkelig er i spill. For noen avslutningsuker vi ligger an til å få i Mizunoligaen!