KONKURRANSEFORMAT: VM i sandvolleyball 2025 (FIVB Beach Volleyball World Championships)

Den 15. utgaven av FIVB verdensmesterskapet i sandvolleyball arrangeres i Adelaide, Australia, fra 14. til 23. november 2025, med deltakelse av 48 herrelag og 48 damelag.

Totalt skal det spilles 216 kamper (108 per kjønn). Mesterskapet består av et gruppespill og en sluttspillfase med enkeltutslag.

Gruppespill

For hvert kjønn deles de 48 lagene inn i 12 puljer med fire lag i hver, som spiller enkel serie (alle mot alle).

Puljevinnerne , toerne og de fire beste treerne (rangert etter kamp-poeng, deretter settforhold, poengforhold og til slutt seeding fra det tekniske møtet) går direkte til sekstendedelsfinalene .

De åtte resterende treerne spiller en ekstra utslagsrunde, kalt “lucky loser-runden”, hvor de kjemper om de siste plassene i sekstendedelsfinalene.

Sluttspill (enkeltutslag)

Sluttspillet starter med de fire kampene i “lucky loser-runden”, hvor vinnerne går videre til sekstendedelsfinalene.

Deretter fortsetter turneringen i direkte utslag, med følgende runder: