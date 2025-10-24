VM Adelaide 2025
13.-23. november
NORGES PULJEKAMPER (tidspunkter norsk tid)
14. november kl. 23:30: A. Mol / Sørum – Heidrich/Jordan (Sveits)
14. november kl. 00:30: H. Mol / Berntsen – M. Mol / Mol
16. november kl 01:30: A. Mol / Sørum – Krattiger / Dillier (Sveits)
16. november kl. 08:30: Boermans de Groot (Nederland) – M. Mol / Mol
16. november kl. 12:30: H. Mol / Berntsen – Ryan / Schubert (Australia)
17. november kl. 11:00: Boermans de Groot (Nederland) – H. Mol / Berntsen
17. november kl. 12:30: M. Mol / Mol – Ryan / Schubert (Australia)
NORGES PULJER
NORGES VM-TROPP
SPILLERE
Utøverne som skal representere Norge er Anders Mol / Christian Sørum (NOR1), Mathias Berntsen / Hendrik Mol (NOR 2) og Adrian Mol / Markus Mol (NOR 3).
For sistnevnte blir det første gang de får sjansen til å representere Norge i et verdensmesterskap, etter å ha blitt tildelt wildcard på grunn av Norges seier i Nations Cup i sommer.
Anders Mol
Hendrik Mol
Adrian Mol
Christian Sørum
Mathias Berntsen
markus mol
TRENERTEAMET
ADRIAN CARAMBULA
JETMUND BERNTSEN
KÅRE MOL
JOHANNES QUANDEL
VM FORKLART
KONKURRANSEFORMAT: VM i sandvolleyball 2025 (FIVB Beach Volleyball World Championships)
Den 15. utgaven av FIVB verdensmesterskapet i sandvolleyball arrangeres i Adelaide, Australia, fra 14. til 23. november 2025, med deltakelse av 48 herrelag og 48 damelag.
Totalt skal det spilles 216 kamper (108 per kjønn). Mesterskapet består av et gruppespill og en sluttspillfase med enkeltutslag.
Gruppespill
For hvert kjønn deles de 48 lagene inn i 12 puljer med fire lag i hver, som spiller enkel serie (alle mot alle).
Puljevinnerne, toerne og de fire beste treerne (rangert etter kamp-poeng, deretter settforhold, poengforhold og til slutt seeding fra det tekniske møtet) går direkte til sekstendedelsfinalene.
De åtte resterende treerne spiller en ekstra utslagsrunde, kalt “lucky loser-runden”, hvor de kjemper om de siste plassene i sekstendedelsfinalene.
Sluttspill (enkeltutslag)
Sluttspillet starter med de fire kampene i “lucky loser-runden”, hvor vinnerne går videre til sekstendedelsfinalene.
Deretter fortsetter turneringen i direkte utslag, med følgende runder:
Sekstendedelsfinaler
Åttendedelsfinaler
Kvartfinaler
Semifinaler
Bronsefinale og finale
NYHETER VM SANDVOLLEYBALL
–
Mol/Sørum –
Ranghier/Carambula
2 – 0 (21-12, 21-15)
BRONSEFINALE
–
Mol/Sørum –
Cherif/Ahmed
2 – 0 (21-13, 21-16)
ÅTTENDEDELS-
FINALE
–
Mol/Sørum –
Evans/Budinger
2 – 0 (21-16, 21-14)
KVARTFINALE
–
Mol/Sørum –
Herrera/Gavira
2 – 0 (21-16, 21-17)
SEMIFINALE
–
Mol/Sørum –
Ehlers/Wickler
1 – 2 (13-21, 21-17, 13-15)