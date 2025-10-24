VM Adelaide 2025

13.-23. november

Norges kamper

NORGES PULJEKAMPER (tidspunkter norsk tid)

14. november kl. 23:30: A. Mol / Sørum – Heidrich/Jordan (Sveits)
14. november kl. 00:30: H. Mol / Berntsen – M. Mol / Mol

16. november kl 01:30: A. Mol / Sørum – Krattiger / Dillier (Sveits)
16. november kl. 08:30: Boermans de Groot (Nederland) – M. Mol / Mol
16. november kl. 12:30: H. Mol / Berntsen – Ryan / Schubert (Australia)

17. november kl. 11:00: Boermans de Groot (Nederland) – H. Mol / Berntsen
17. november kl. 12:30: M. Mol / Mol – Ryan / Schubert (Australia)

NORGES PULJER

NORGES VM-TROPP

NORGES VM-TROPP

SPILLERE

Utøverne som skal representere Norge er Anders Mol / Christian Sørum (NOR1), Mathias Berntsen / Hendrik Mol (NOR 2) og Adrian Mol / Markus Mol (NOR 3).
For sistnevnte blir det første gang de får sjansen til å representere Norge i et verdensmesterskap, etter å ha blitt tildelt wildcard på grunn av Norges seier i Nations Cup i sommer.

24_web-action-bilde_anders_ol

Anders Mol

Klubb: Strandvik sandvolleyballklubb

24_web-action-bilde_hendrik_fivb

Hendrik Mol

Klubb: Strandvik sandvolleyballklubb

23_web-actionbilde_adrian-1

Adrian Mol

Klubb: Strandvik sandvolleyballklubb

24_web-action-bilde_christian_ol

Christian Sørum

Klubb: Strandvik sandvolleyballklubb

24_web-action-bilde_mathias_fivb

Mathias Berntsen

Klubb: Strandvik sandvolleyballklubb

24_web-action-bilde_markus

markus mol

Klubb: Strandvik sandvolleyballklubb

TRENERTEAMET

adrian-300

ADRIAN CARAMBULA

Trener NORGE 1

jetmund_300

JETMUND BERNTSEN

Trener NORGE 2

kare-2_300

KÅRE MOL

Trener NORGE 3

johannes-quandel_300

JOHANNES QUANDEL

Fysistk trener/ fysioterapeut

VM forklart

VM FORKLART

KONKURRANSEFORMAT: VM i sandvolleyball 2025 (FIVB Beach Volleyball World Championships)

Den 15. utgaven av FIVB verdensmesterskapet i sandvolleyball arrangeres i Adelaide, Australia, fra 14. til 23. november 2025, med deltakelse av 48 herrelag og 48 damelag.

Totalt skal det spilles 216 kamper (108 per kjønn). Mesterskapet består av et gruppespill og en sluttspillfase med enkeltutslag.

Gruppespill

For hvert kjønn deles de 48 lagene inn i 12 puljer med fire lag i hver, som spiller enkel serie (alle mot alle).

  • Puljevinnerne, toerne og de fire beste treerne (rangert etter kamp-poeng, deretter settforhold, poengforhold og til slutt seeding fra det tekniske møtet) går direkte til sekstendedelsfinalene.

  • De åtte resterende treerne spiller en ekstra utslagsrunde, kalt “lucky loser-runden”, hvor de kjemper om de siste plassene i sekstendedelsfinalene.

Sluttspill (enkeltutslag)

Sluttspillet starter med de fire kampene i “lucky loser-runden”, hvor vinnerne går videre til sekstendedelsfinalene.

Deretter fortsetter turneringen i direkte utslag, med følgende runder:

  • Sekstendedelsfinaler

  • Åttendedelsfinaler

  • Kvartfinaler

  • Semifinaler

  • Bronsefinale og finale

NYHETER VM SANDVOLLEYBALL

Mol/Sørum

Ranghier/Carambula

2 – 0 (21-12, 21-15)

BRONSEFINALE

Mol/Sørum

Cherif/Ahmed

2 – 0 (21-13, 21-16)

ÅTTENDEDELS-

FINALE

Mol/Sørum

Evans/Budinger

2 – 0 (21-16, 21-14)

KVARTFINALE

Mol/Sørum

Herrera/Gavira

2 – 0 (21-16, 21-17)

SEMIFINALE

Mol/Sørum –

Ehlers/Wickler

1 – 2 (13-21, 21-17, 13-15)

