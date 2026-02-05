 Volleyball med «Teaching Games for Understanding»

Hva handler denne siden om?

Denne nettsiden er laget for å hjelpe lærere med å undervise volleyball i skolen. Innholdet er utviklet med utgangspunkt i fagartikler og forskning som viser at Teaching Games for Understanding (TGfU) er en effektiv tilnærming til volleyballundervisning i kroppsøving.

Gjennom TGfU settes spillet i sentrum, og elevene får lære volleyball gjennom tilpassede spillformer, refleksjon og gradvis utvikling av ferdigheter. Denne måten å jobbe på kan bidra til økt læring, mestring og aktiv deltakelse, spesielt på barnetrinnet, der variasjon, lek og involvering er avgjørende.

Nettsiden gir konkrete eksempler på øktplaner, oppvarminger og ferdighetstrening som er tilpasset skolekonteksten, og er ment som et praktisk verktøy for lærere som ønsker å bruke TGfU i sin volleyballundervisning.