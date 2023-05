 Tore Aleksandersen – Tysk mester andre år på rad!

Øvelser og teknikk

VolleySlide – for trening og teknikk

Volleyslide.net er en ressursside for å øke forståelsen for hva sittevolleyball er, hvordan det kan utføres og hva som trengs. Dette er en god hjelp til å øke kunnskapen og rekrutteringen om sporten og hvordan klubber, regioner og NVBF nasjonalt kan arbeide for å oppnå best praksis for sittevolleyball i Norge.

Norges Idrettsforbunds informasjons-side om idrett for funksjonshemmede

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en informasjonsside med nyttig informasjon for alle som skal organisere et trenings- og konkurransetilbud for funksjonshemmede. Nettside finnes her: Norges Idrettsforbund

Facebookside for ParaVolley Europe​

Facebookside for World ParaVolley

Erfaringsutveksling sittevolleyball : Facebookgruppe for utøvere og klubber i Norge.