 Slik arrangerer du barn -og ungdomsturneringer

Kampoppsett US

Dette blir satt opp av NVBF i Profixio.

Kampoppsett Teen

Ansvar avklares med NVBF.

Kampoppsett Mini

Arrangør er ansvarlig for å lage kampoppsett under mini-turneringer, og sende dette ut til deltagende lag minimum 2 dager før turnering. Arrangør har dialog med deltagende lag i forkant av turneringen. Se mal for velkomstmail under “nyttige linker og maler”.

Oppsettet kan lages i ferdige Excel-maler.

Minivolleyball-turneringer varer i 2-3 timer. Lagene spiller normalt 4 kamper hver. Det kan gjøres lokale tilpasninger med tanke på turneringslengde, antall kamper og om kampene spilles på tid eller poeng.

Ved få lag på ett nivå, kan nivået slås sammen med ett nivå opp eller ned.

Her finnes mal på 3 ulike formater:

Varighet på kamper

Kampene spilles normalt på tid. (ca. 15-25 minutter per kamp).

Et fint utgangspunkt kan være:

Nivå 1 (2): 2×8 minutter. Sett av 20 minutter per kamp, så er det 4 minutter mellom hver kamp.

Nivå (2)3-4: 2×10 minutter. Sett av 30 minutter per kamp, så er det 5 minutter mellom hver kamp.

Kampene kan også spilles på antall poeng, for eksempel til 10-15-20 eller 25. Noen pleier å starte kampen med 10/5 poeng til hvert lag, også spiller de til for eksempel 2 sett til 25 poeng.

Pause

Det kan være lurt å legge inn en felles pause i kampoppsettet, for å sikre at alle får en pause mellom kampene, og får tid til å spise lunsj. Pausen kan gjerne være på forskjellig tidspunkt for de ulike nivåene.

Kampoppsett 3/4 kamper

Malene for kampoppsett med 3 og 4 kamper, er tilpasset alle mulige kombinasjoner med antall lag og baner. Her er det bare å fylle inn deltakende lag, og et kampoppsett er klart. Det kan allikevel være lurt å tilpasse det litt, for eksempel for å unngå at man kun møter lag fra samme klubb, eller for å unngå at noen lag spiller 4 kamper uten pause.

Strikkturnering

Strikkturnering er en enkel og fin måte å arrangere turnering på. Her settes kun første kamp opp på forhånd. Deretter rullerer halvparten av lagene en bane til siden. Etter hver kamp, får kaptein på vinnerlaget en strikk til å ha rundt armen. Er det uavgjort når det har gått 20 minutter, spilles en siste ballveksling. Dersom lagene har vunnet hvert sitt sett, så får begge kapteiner en strikk for seier.

I siste kampen, kjøres det en «finalerunde», der lagene med likt antall strikker møtes.

En voksen person i hallen har strikkansvar. Kaptein på vinnerlagene henter strikk hos denne personen når kampen er slutt.

Strikkturnering fungerer bra når det er nok baner tilgjengelig til at alle lagene kan spille samtidig. Det kan allikevel gjøres tilpasninger dersom dette ikke går opp, for eksempel at lagene som rullerer har pause etter å ha spilt på en spesifikk bane, eller at man samler sammen et ekstra lag (søsken, foreldre etc.) dersom det er oddetall lag og man har nok baner.

En typisk turneringsdag med strikkturnering kan se slik ut:

Turneringsdagsstart kl. 11.00

1. Lagledermøte – alle lag mottar ett strikk hver som kapteinen skal ha på hånden.

2. Kamp 1 kl.11:20-11:40

3. Kamp 2 kl.11:45-12:05

4. Pause m. mat

5. Kamp 3 kl.12:30-12:50

6. Finalekamper (kamp 4) kl. 13:00-13:20 for alle lag – lag med likt antall strikk spiller mot hverandre

7. Premiering kl. 13.20-13.30