 Sandvolleyskoler og sommerleir

Informasjon om turneringen/kampoppsett NM Regionlag 2020

Det er en stor glede at vi har 8 deltagende regioner med både gutter og jentelag,

altså 8 lag i hver klasse

• Hver klasse har 2 puljer som er seedet ut fra fjorårets resultater.

• Puljekamper spilles på fredagen – alle lag spiller 3 kamper hver.

• Alle kvartfinaler gjennomføres på lørdagen – alle lag spiller 1 kamp.

• Semifinaler, finaler, bronsefinaler og kamper for 5-8. plass spilles på søndag – alle lag

spiller 2 kamper hver, med unntak av taperne i 5-8 plass som får tildelt delt 7. plass.

Ang. lagenes funksjonæroppgaver

• Lagene er satt opp som dommere/funksjonærer i kampoppsettet.

• DRK vil sette opp 1. og 2. dommer til alle kampene, så lagene skal stille med 4

funksjonærer.

• Når et lag er funksjonær er det behov for fire personer; to linjedommere, en

poengteller og en sekretær. Linjedommere kan byttes mellom settene, men

det er viktig at sekretær sitter gjennom hele kampen.

NB! Det er helt i orden at personer i lagets støtteapparat/heiagjeng bidrar i

funksjonæroppgavene istedenfor spillere.

• Seed 1 og 2 i puljene er funksjonær på én puljekamp, og seed 3 og 4 er

funksjonær på to puljekamper. I sluttspillet er lagene satt opp som

funksjonær ut fra posisjon i puljen og resultater i kamper. Dette plikter lagene

å følge med på underveis i mesterskapet.

NB! Sjekk oppsett i den andre puljen, samt i begge klassene. Jentelag kan være satt opp til å dømme gutter og

motsatt.

Informasjon om sluttspillet

• Sluttspillet er samme for både gutter og jenter

• Det er lagt opp til 4 kvartfinaler (puljevinnere mot 4. plass og andreplassene

mot tredjeplassene)

• Øvre sluttspill – semifinaler, bronsefinaler og finaler

• Nedre sluttspill – B-semifinaler (5-8. plass), tapere av disse får delt 7. plass,

vinnere spiller for 5-6. plass.

Fredag

• Spilles på 4 baner (inkl. Center Court)

• Kampstart fredag kl. 11.00

• Dersom alt går etter planen vil kampene på fredag bli ferdig kl. 19.00

• Etter at alle lag har spilt 2 kamper er det lagt inn en pause på 30 minutter.

• Både gutter og jenter skal få mulighet til å spille på Center Court (det blir

noen lag som ikke vil få den muligheten, men de får kjempe seg til finalen for

å oppleve CC 😊). Dette innebærer også at netthøyde på 2 baner må justeres

midt i turneringen, det er noe teknisk arrangør bør være klar over.

Lørdag

• Spilles på 3 baner

• Kampstart lørdag 08.40

• Dersom alt går etter planen vil kampene på lørdag bli ferdig kl. 12.15, slik at

lagene er klar til to spennende cupfinaler.

Søndag

• Spilles på 4 baner (inkl. Center Court)

• Alle semifinaler for gutter og jenter går samtidig fra kl. 09.00

• Det er lagt opp at 2 av guttekamper og 3 jentekamper går på CC denne dagen.

Dette også innebærer at netthøyde på 2 baner må justeres midt i turneringen,

det er noe teknisk arrangør bør være klar over.

• Finaler spilles kl. 13.00 for jenter og 14.15 for gutter.

• Premieutdeling straks guttefinalen er ferdig ca. 15:15