 Mesterskap andre skoler (folkehøgskole, trosopplæring og andre)

Norges Volleyballforbund (NVBF) ønsker å bidra med et aktivitetstilbud i volleyball til eldre ungdomsgruppen 18-25 år. NVBF har siden 1971 arrangert mesterskap for videregående skoler. Nå ønsker vi å legge bedre til rette for ungdom som går på folkehøgskoler/trosoppplæringsskoler etc. Her får ungdom som kanskje ikke spiller volleyball til vanlig, en sjanse til å få oppleve noen av volleyballspillets gleder.

Merk at dette ikke er et mesteskap for studenter som går på høyere utdanning.

Mesterskapet blir gjennomført onsdag og torsdag 10.-11. januar som en del av volleyballuka i Oslo med OSI som arrangørklubb. Kampene skal spilles i Ekeberghallen. Det er plass til inntil 16 jentelag, 16 guttelag og 16 mikslag.

Tidsplan

Mesterskapet starter onsdag morgen (senest kl 09.00) med puljespill og sluttspill. Torsdag venter plasseringsspill og finaler. Finaler og premieutdeling forventes å være ferdig senest kl. 14.30 på torsdag.

Kampene

Kampene spilles best av tre sett, til 25-25-15 poeng eller på tid, alt etter antall deltakende lag. De deltakende lagene settes opp til å dømme hverandres kamper.

Økonomi

Hvert lag må dekke sine egne utgifter når det gjelder reise, overnatting og mat.

Påmeldingsavgiften for NM i januar 2024 er x kr per lag.

Påmelding

Skoler der hovedgruppen av elever er 18 år eller eldre, kan delta.

Skolen kan delta med et lag i hver klasse ( gutter, jenter, mix) Dersom det er ledig plass, kan skolen sette seg på venteliste for å delta med flere lag fra samme skole i samme klasse. Skolen sender en epost til konkurranse@volleyball.no før påmeldingsfristen er ute med informasjon om lag og klasse.

Påmeldingsfrist: 1. desember

(vi tar forbehold ved stor påmelding av lag så kan vi stenge muligheten for påmelding før fristen er gått ut)

Tirsdag 9. januar på ettermiddagen arrangerer NVBF sittevolleyballturnering, og skoler som er påmeldt mesterskapet onsdag-torsdag, er velkommen til å delta. Dette vil da være inkludert i prisen.

Link til påmelding i profixio vil komme her:

Reglement vil komme her:

Kvalifisering: Året 2023-2024 vil det ikke være kvalifisering til mesterskapet, men vi oppfordrer skolene til å ta kontakt med hverandre og invitere til kamper og sosial aktivitet i oktober/november.