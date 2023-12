Transport under NM Regionlag 2024

Regionlagene skal bo på Quality Hotel Hale Linie. Mellom hotellet og Ekeberghallen vil det settes opp busser til deltakerne som går til avtalte tider.

Transport fredag 12.01

Kl. 07.20: Bussavgang hotell-Ekeberg (kun for spillere og funksjonærer til kampene kl 08.45)

Transport lørdag 13.01

Kl. 07.20: Bussavgang hotell-Ekeberg (kun for spillere og funksjonærer til kampene kl 08.45)

Kl. 08.50: Bussavgang hotell-Ekeberg (for spillerne til kampene som går 10.15)

Bussavgang Ekeberg – Storo rett etter premieutdelingen for cupfinalen

Transport søndag 14.01

Bussavganger hotellet – Ekeberg

07.15: for lag og funksjonærer til kampene kl 8.45

08:00: for lag og funksjonærer til kampene kl 10.00 og 10.45

09.15: for lag og funksjonærer til kampene kl 11.30

11.15: for finalelagene

Etter finalene går det buss til Oslo Lufthavn Gardermoen for lagene som skal ta fly.